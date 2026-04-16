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María Cabanas González

Falleció el día de ayer, a los 92 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral de cuerpo presente: hoy jueves, día 16, a las seis y media de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María de Cambre. Entierro: A continuación en el cementerio municipal de Cambre. Misa de ánima: el próximo sábado, día 18, a las ocho de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María de Cambre. Tanatorio Apóstol, hogar funerario nº 1. Avda. Almeiras, nº 1 (Culleredo).

Cambre, 16 de abril de 2026. Funeraria Apóstol