José Luis Vázquez Curros

Falleció el día de ayer, a los 89 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: capilla del tanatorio, hoy jueves, a las doce de la mañana. Hora de salida para el entierro: hoy, a la una menos cuarto del mediodía. Cementerio: Parroquial de San Cosme de Maianca - Mera (Oleiros). Tanatorio Servisa A Coruña, sala nº 3. (Frente al CHUAC y entrada al aparcamiento por carretera del Hospital de Oza).

Vilaboa (Culleredo), 16 de abril de 2026. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es