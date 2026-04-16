Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

José Luis Vázquez Curros

Falleció el día de ayer, a los 89 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: capilla del tanatorio, hoy jueves, a las doce de la mañana. Hora de salida para el entierro: hoy, a la una menos cuarto del mediodía. Cementerio: Parroquial de San Cosme de Maianca - Mera (Oleiros). Tanatorio Servisa A Coruña, sala nº 3. (Frente al CHUAC y entrada al aparcamiento por carretera del Hospital de Oza).

Vilaboa (Culleredo), 16 de abril de 2026. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es