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Carlos Porto Gosende

(Jubilado del Registro Mercantil) 

Falleció el 13 de abril, confortado con los Santos Sacramentos, a los 66 años de edad. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla de Pompas Fúnebres, hoy, a las doce y cuarto de la mañana. Hora de salida para el entierro: Hoy, a la una de la tarde. Cementerio municipal de San Amaro. Hogar Funerario nº 5 (Plaza Palloza). Pésames: pesames@pompascoruna.com.

A Coruña, 16 de abril de 2026. Pompas Fúnebres, S.A.