Ángel Manuel Figueiras Vázquez

Falleció el día de ayer, a los 58 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla del tanatorio, hoy jueves, a las cuatro y cuarto de la tarde. Hora de la cremación: hoy, a las cinco de la tarde. Crematorio: Tanatorio Servisa A Coruña. Tanatorio Servisa A Coruña, sala nº 10. (Frente al CHUAC y entrada al aparcamiento por carretera del Hospital de Oza).

A Coruña, 16 de abril de 2026. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es