Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

María del Carmen Rodríguez Rodríguez

Falleció el día 14 de abril confortada con los Santos Sacramentos.

 l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de cuerpo presente que se oficiará hoy miércoles, a las cinco y media de la tarde en la iglesia parroquial de Santiago de Arzúa, recibiendo a continuación en el cementerio de dicha parroquia. Nota: la salida del hogar funerario se efectuará a las cuatro y media de la tarde. Hogar funerario nº 4 - Plaza Palloza. Pésames: pesames@pompascoruna.com

A Coruña, 15 de abril de 2026. Pompas Fúnebres, S.A.