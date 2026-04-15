María del Carmen Rodríguez Rodríguez

Falleció el día 14 de abril confortada con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de cuerpo presente que se oficiará hoy miércoles, a las cinco y media de la tarde en la iglesia parroquial de Santiago de Arzúa, recibiendo a continuación en el cementerio de dicha parroquia. Nota: la salida del hogar funerario se efectuará a las cuatro y media de la tarde. Hogar funerario nº 4 - Plaza Palloza. Pésames: pesames@pompascoruna.com

A Coruña, 15 de abril de 2026. Pompas Fúnebres, S.A.