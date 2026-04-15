Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Juan Carlos Cernadas Casal

Falleció el 13 de abril de 2026 a los 70 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Salida del tanatorio: Hoy miércoles, a las cinco de la tarde. Iglesia y cementerio parroquial de San Salvador de Cecebre (Cambre). Hogar funerario: Tanatorio Golpe, sala nº 3. Pésame: https://tellmebye.com/juan-carlos-cernadas-casal.

Cecebre, (Cambre) 15 de abril de 2026. Tanatorios-Funeraria Golpe, S.L.