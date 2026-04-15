Falleció el 13 de abril de 2026 a los 70 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Salida del tanatorio: Hoy miércoles, a las cinco de la tarde. Iglesia y cementerio parroquial de San Salvador de Cecebre (Cambre). Hogar funerario: Tanatorio Golpe, sala nº 3. Pésame: https://tellmebye.com/juan-carlos-cernadas-casal.

Cecebre, (Cambre) 15 de abril de 2026. Tanatorios-Funeraria Golpe, S.L.