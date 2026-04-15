Josefina Martínez Marta

(Viuda de Marcial) (“Siempre vivirás en nuestros corazones”)

Falleció el día de ayer, a los 87 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de cuerpo presente que se oficiará en la iglesia parroquial de San Pedro de Nós (Oleiros), hoy miércoles, a las cinco de la tarde. A continuación, recibirá cristiana sepultura en el cementerio municipal de dicha parroquia. Hora de salida para el entierro: hoy, a las cinco menos cuarto de la tarde. Pompas Fúnebres O Graxal, hogar nº 1. Rúa Pígara, nº 19.

Cambre, 15 de abril de 2026. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es