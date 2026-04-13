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María Isabel Jaspe Taibo

Falleció el día 12 de abril confortada con los Santos Sacramentos, a los 78 años de edad.

 l D.E.P. l

Su esposo, Gerardo Manuel Martínez García; hijos, María y Jorge Varela Jaspe; hijos políticos, Pedro Martínez Hevia y María Vieites Caamaño; nietos, Pedro, Lucía, Íñigo, Paula y Gonzalo; hermanas, Loly y Raquel; hermanos políticos, Juan y María Alicia; primos y demás familia. Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla de Pompas Fúnebres, mañana martes, a las doce y media de la mañana. Hora de salida para el entierro: mañana martes, a la una de la tarde. Cementerio: Municipal de San Amaro (entrada por puerta lateral, c/ Rafael Baixeras). Funeral: Iglesia parroquial de San Pedro de Mezonzo, mañana martes, a las ocho y media de la tarde. Hogar Funerario nº 2 - Plaza Palloza. Pésames: pesames@pompascoruna.com

A Coruña, 13 de abril de 2026 Pompas Fúnebres, S.A.