José Villaverde Pan

(Villaverde)

Falleció en el día de ayer, a los 90 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Agradece lo tengan presente en sus oraciones y la asistencia al entierro, hoy lunes a las cinco y cuarto de la tarde en el cementerio de Nuestra Señora de Pastoriza en el panteón familiar. La salida del tanatorio será las cinco de la tarde. Funeral por su eterno descanso el martes día 14 a las ocho de la tarde en la iglesia de San Francisco Javier. Tanatorio “Génesis” Nº2. C/ Isaac Peral, 9; Polígono La Grela Bens - A Coruña.

A Coruña, 13 de abril de 2026. Funeraria Génesis