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Hipólito Vázquez Otero

Falleció el 11 de abril de 2026 a los 91 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Salida del tanatorio: hoy lunes, a las tres y media de la tarde. Iglesia y cementerio parroquial de Santa María de Cullergondo - Abegondo. Hogar funerario: Tanatorio Golpe, sala nº 3. Pésames: https://tellmebye.com/hipolito-vazquez-otero La misa de ánimas se celebrará el sábado día 2 mayo a las siete de la tarde en la misma iglesia.

Cullergondo - Abegondo, 13 de abril de 2026. Tanatorios-Funeraria Golpe, S.L.