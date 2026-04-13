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Francisca Rama Castro

Falleció el día de ayer, a los 85 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: capilla del tanatorio, hoy a las seis menos cuarto de la tarde. Hora de salida para el entierro: hoy, a las seis y cuarto de la tarde. Cementerio: Parroquial de San Esteban de Larín - Arteixo. Tanatorio - Crematorio Albia A Coruña, sala nº 7. C/ Madame Curie, 3. Polig. A Grela - A Coruña. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña. Tel. 981 142 390

Barrañán - Arteixo, 13 de abril de 2026. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es