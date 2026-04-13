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María Luisa Núñez Rodríguez

(Luchy)

Falleció el día de ayer confortada con los Santos Sacramentos, a los 89 años de edad.

 l D.E.P. l

Su esposo, José Luis Iglesias Mahía; hijo, David Iglesias Núñez; hija política, Leticia Montouto Iglesias; nieto, Iago Iglesias Montouto; hermanos, Tito (†), Lucho (†), Pepe (†), Fernando, Avelina, Hermesinda y Manuel; hermanos políticos; sobrinos; primos y demás familia. Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de cuerpo presente que se oficiará hoy lunes, a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial de San Cosme de Maianca - Mera (Oleiros). A continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia, favores por los que dan las mas expresivas gracias. Nota: La salida del hogar funerario se efectuará a las cuatro y media de la tarde. También se comunica que se oficiará un funeral en la iglesia parroquial de Santa Teresa de Jesús (A Coruña), hoy lunes, a las nueve de la tarde. Hogar Funerario nº 4 - Plaza Palloza. Pésames: pesames@pompascoruna.com

A Coruña, 13 de abril de 2026. Pompas Fúnebres, S.A.