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Andrés Gómez González

Falleció el 12 de abril de 2026 a los 92 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Salida del tanatorio: hoy lunes, a las seis de la tarde. Iglesia y cementerio (Nuevo) de San Tirso de Mabegondo - Abegondo. Hogar funerario: Tanatorio Golpe, sala nº 4. Pésames: https://tellmebye.com/andres-gomez-gonzalez En la celebración dominical del día 19 a las once de la mañana se rezará por su descanso en la misma iglesia.

Mabegondo - Abegondo, 13 de abril de 2026. Tanatorios-Funeraria Golpe, S.L.