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Ramón Moreira Centeno

Falleció el día de ayer, a los 83 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: capilla del tanatorio, hoy, a las doce y media de la mañana. Hora de salida para el entierro: hoy, a la una de la tarde. Cementerio: Municipal de Sta. Cecilia de Feáns. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 3. C/ Madame Curie, 3. Polig. A Grela - A Coruña. Tanatorio - Crematorio Albia A Coruña. Tel. 981 142 390 - www.albia.es

A Coruña, 12 de abril de 2026. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es