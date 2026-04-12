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Jesús Calvo Calvo

(Casa Vinculeiro - Viudo de Doña Nieves Pérez Vidal) 

Falleció el día ayer, a los 95 años, confortado con los Auxilios Espirituales. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy domingo. Salida tanatorio: A las cinco menos veinte de la tarde. Honras fúnebres: De cuerpo presente, a las cinco. Iglesia y cementerio: de Santa María de Mántaras. Funeral: Lunes, día 13, a las seis de la tarde, en la misma iglesia parroquial. Crematorio Tanatorio Mariano, Ctra. del Cementerio s/n, sala 2. Betanzos.

Mántaras - Irixoa, 12 de abril de 2026 Funeraria Mariano