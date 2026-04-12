Elena Irene Martínez Santás
(Bar Holiday - Viuda de Agustín García Cancela)
Falleció el día de ayer, a los 89 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.
l D.E.P. l
Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las cinco y media de la tarde. Hora de la cremación: hoy, a las seis de la tarde. Crematorio: Tanatorio Albia A Coruña. Tanatorio Crematorio Albia A Coruña, sala nº 5. C/ Madame Curie,3. Polig. A Grela - A Coruña. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña. Tel. 981 142 390 - www.albia.es
A Coruña, 12 de abril de 2026. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es