Elena Irene Martínez Santás

(Bar Holiday - Viuda de Agustín García Cancela)

Falleció el día de ayer, a los 89 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las cinco y media de la tarde. Hora de la cremación: hoy, a las seis de la tarde. Crematorio: Tanatorio Albia A Coruña. Tanatorio Crematorio Albia A Coruña, sala nº 5. C/ Madame Curie,3. Polig. A Grela - A Coruña. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña. Tel. 981 142 390 - www.albia.es

A Coruña, 12 de abril de 2026. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es