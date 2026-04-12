Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Elena Irene Martínez Santás

(Bar Holiday - Viuda de Agustín García Cancela)

Falleció el día de ayer, a los 89 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las cinco y media de la tarde. Hora de la cremación: hoy, a las seis de la tarde. Crematorio: Tanatorio Albia A Coruña. Tanatorio Crematorio Albia A Coruña, sala nº 5. C/ Madame Curie,3. Polig. A Grela - A Coruña. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña. Tel. 981 142 390 - www.albia.es

A Coruña, 12 de abril de 2026. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es