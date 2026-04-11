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María del Carmen Pombo Mato

Falleció el 9 de abril, a los 62 años de edad, confortada con los Auxilios Espirituales.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Cremación: Sábado, día 11, a la una de la tarde, en la intimidad familiar. La salida del tanatorio se efectuará a las doce y media de la mañana. El funeral y entierro de cenizas se oficiará el viernes 17 de abril, a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Remedios de Corme Puerto – Ponteceso. Tanatorio San Antonio de Ponteceso, sala nº 1.

Ponteceso, 11 de abril de 2026. Pompas Fúnebres San Antonio