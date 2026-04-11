Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

María Calviño Carro

(Viuda de Don Ruperto Viqueira Calviño - “Roberto de Limiñon”)

Falleció el 10 de abril, a los 96 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Salida del tanatorio: Hoy sábado, a las siete de la tarde. Iglesia y cementerio parroquial de San Salvador de Limiñon. La Misa de ánimas se celebrará el sábado, día 18, a las seis de la tarde en la misma iglesia. Hogar funerario: Tanatorio Golpe, sala nº 4.

Limiñon (Abegondo), 11 de abril de 2026. Tanatorios-Funeraria Golpe, S.L.