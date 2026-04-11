María Calviño Carro

(Viuda de Don Ruperto Viqueira Calviño - “Roberto de Limiñon”)

Falleció el 10 de abril, a los 96 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Salida del tanatorio: Hoy sábado, a las siete de la tarde. Iglesia y cementerio parroquial de San Salvador de Limiñon. La Misa de ánimas se celebrará el sábado, día 18, a las seis de la tarde en la misma iglesia. Hogar funerario: Tanatorio Golpe, sala nº 4.

Limiñon (Abegondo), 11 de abril de 2026. Tanatorios-Funeraria Golpe, S.L.