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Juan María Sánchez Seoane

(John, viudo de Mary Sánchez)

Falleció el día 9 de abril de 2026, a los 85 años de edad, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al funeral de cuerpo presente que se celebrará hoy sábado, día 11, a las cuatro y media de la tarde, en la iglesia parroquial de Sada D’Arriba, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio municipal. La salida del hogar funerario se efectuará a las cuatro y veinte de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 2.

Sada, 11 de abril de 2026. Funeraria Apóstol