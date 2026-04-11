José Antonio Sellán Soneira

(Viudo de María de los Ángeles Losada Rivera)

Falleció el día de ayer, a los 89 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las doce de la mañana. Hora de salida para el entierro: Hoy, a las doce y media de la mañana. Cementerio municipal de San Amaro. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 7.

A Coruña, 11 de abril de 2026. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es