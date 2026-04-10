Josefa Pereira Arias

(Bar Descanso) (Viuda de Benjamín da Lama López)

Falleció el día de ayer, a los 92 años, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Hoy, a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa María de Macendo. Sepelio: A continuación, en el cementerio de dicha parroquia. Salida del hogar funerario: Nueve y media de la mañana. Tanatorio - Crematorio San Javier, Av. Almeiras nº 63, Culleredo.

El Castrillón (A Coruña), 10 de abril de 2026. Funeraria-Tanatorio San Javier