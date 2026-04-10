José Porteiro Velo

(Vecino de Arixón - Seavia)

Falleció en el día de ayer, a los 93 años de edad, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por su alma. Conducción del cadáver: Hoy viernes a las doce de la mañana. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación. Iglesia y cementerio parroquiales de San Mamed y Santa Minia de Seavia. Capilla ardiente: Tanatorio de Coristanco, sala nº 3.

Seavia (Coristanco), 10 de abril de 2026. Funeraria Sta. Marta - Virxe Milagrosa