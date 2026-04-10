Cándida Rodríguez Carro

(Viuda de Juan Pardo Naveira)

Falleció el día 9 de abril, confortada con los Santos Sacramentos, a los 95 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla de Pompas Fúnebres hoy, a las once y cuarto de la mañana. Hora de salida para el entierro: Hoy a las doce de la mañana. Cementerio municipal de San Amaro. Hogar funerario nº 3 - Plaza Palloza. Pésames: pesames@pompascoruna.com.

A Coruña, 10 de abril de 2026. Pompas Fúnebres, S.A.