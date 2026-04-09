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Purificación Vázquez Couceiro

(Viuda de Ricardo Presedo Bermúdez)

Falleció el día de ayer, a los 88 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al funeral de cuerpo presente que se celebrará hoy jueves, día 9, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de San Julián de Mondego, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial. La salida del hogar funerario se efectuará a las cinco menos cuarto de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 2.

Mondego (Sada), 9 de abril de 2026 Funeraria Apóstol