María Vázquez Veira

Falleció el día de ayer, a los 88 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su famila. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla del tanatorio, mañana, a las once y media de la mañana. Hora de la cremación: mañana, a las doce de la mañana. Crematorio: Tanatorio Albia A Coruña. Tanatorio Crematorio Albia A Coruña, sala nº 8. C/ Madame Curie,3. Polig. A Grela - A Coruña.

A Coruña, 9 de abril de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es