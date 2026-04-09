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Manuela García Sanjurjo

(Cafetería New York, viuda de Jesús Pan Bergondo)

Falleció el día de ayer, a los 95 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Misa de ánima: Hoy jueves, día 9, a las once de la mañana, en la capilla del tanatorio. Funeral: Hoy, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa María de Sada (iglesia nueva). Entierro: A continuación, en el cementerio parroquial de Santa María de Oleiros. Salida del hogar funerario: A las cinco menos diez de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 3.

Sada, 9 de abril de 2026 Funeraria Apóstol