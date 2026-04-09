Jesusa Cuiñas Lois

(Viuda de Antonio García Cibeira)

Falleció el día de ayer, confortada con los Santos Sacramentos, a los 87 años de edad.

l D.E.P. l

Su hijo, Antonio; hija política Sandra Rey Mena; nietos, Marián García Barcia y Antón García Rey; sobrinos, primos y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma, y la asistencia al funeral de cuerpo presente que se oficiará mañana viernes, a las CINCO de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa Mariña de Loureiro (O Irixo - Ourense). A continuación recibirá cristian sepultura en el cementerio de dicha parroquia. NOTA: La salida del hogar funerario se efectuará, mañana a las OCHO y MEDIA de la mañana. Hogar funerario nª 2 - Plaza Palloza. Pésames: pesames@pompascoruna.com

A Coruña, 9 de abril de 2026 Pompas Fúnebres, S.A.