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Gabriel Tirapu Díaz

Falleció el día 8 de abril confortado con los Santos Sacramentos, a los 80 años de edad.

l D.E.P. l

Su esposa, María Jesús de Sagrario Arellano; hijas, María José, Marta y Gabriela; yernos, Ricardo Camino Marta, Jose Rodríguez Mosteiro y Dani Domínguez Lorenzo; nietos, Javier, Isabel, Álvaro, Miguel, Nacho, Santi, Pilar y Gonzalo Camino Tirapu; Pablo, Jorge y Diego Rodríguez Tirapu; Guille y Cris Domínguez Tirapu; nieto político, David Martín López; primos, Gonzalo e Isabel Pardo Tirapu; ahijado, Gabriel Camino Marta.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Los actos fúnebres se realizarán en la intimidad familiar. Funeral: Iglesia parroquial de Santa Lucía, mañana viernes día 10, a las SIETE Y MEDIA de la tarde. Hogar funerario nº 4 - Plaza Palloza (A partir de las 10:00 horas de hoy jueves). Pésames: pesames@pompascoruna.com

A Coruña, 9 de abril de 2026 Pompas Fúnebres, S.A.