María Olga Crecente Ensa

Falleció el día de ayer, a los 86 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.

D.E.P.

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las cuatro de la tarde. Hora de salida del tanatorio: Hoy, a las cuatro y media de la tarde. Cementerio: Municipal de San Amaro (puerta lateral. C/ Rafael Baixeras). Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 7. C/ Madame Curie, 3. Polig. A Grela - A Coruña.

A Coruña, 8 de abril de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es