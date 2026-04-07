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María Soledad Antelo Suárez

Falleció el día de ayer, a los 70 años, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Hoy, a las seis de la tarde, en la iglesia de San Juan de Anceis (Cambre). Sepelio: A continuación, en el cementerio de dicha parroquia. La salida del hogar funerario se efectuará a las seis menos cuarto de la tarde. Tanatorio - Crematorio San Javier sala nº 2.

Anceis (Cambre), 7 de abril de 2026 Funeraria-Tanatorio San Javier