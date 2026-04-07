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José Luis Beceiro Ballester

(Viudo de Carmen Blanco Mariñas)

Falleció el día de ayer, a los 92 años, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Hoy, a las doce y media del mediodía, en la capilla del tanatorio. Cremación: A continuación, en la intimidad familiar. Crematorio: Tanatorio San Javier (Culleredo). Entierro de cenizas: Miércoles día 8, a las once de la mañana, en el cementerio parroquial de Santa María de O Temple (Cambre). Tanatorio - Crematorio San Javier sala nº 4.

O Temple (Cambre), 7 de abril de 2026 Funeraria-Tanatorio San Javier