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Francisco Eibe Suárez

(Barea)

Falleció el día de ayer, a los 91 años, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Hoy, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de San Jorge de Iñás (Oleiros). Sepelio: A continuación, en el cementerio de dicha parroquia. La salida del hogar funerario se efectuará a las cinco menos cuarto de la tarde. Tanatorio - Crematorio San Javier sala nº 3.

Castro de Elviña (A Coruña), 7 de abril de 2026 Funeraria-Tanatorio San Javier