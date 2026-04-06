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María Castiñeiras Castro

(Viuda de Jesús Pombo Golán) (Vecina de Sandián - Rodís)

Falleció el día de ayer, a los 89 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver hoy lunes. Funeral de cuerpo presente en el Tanatorio San Xulián de A Silva a las seis de la tarde, y a continuación, será el entierro en el cementerio parroquial de San Martín de Rodís. Por cuyos favores, la familia anticipa las más expresivas gracias. Casa mortuoria: Tanatorio San Xulián de A Silva. Túmulo nº 1.

Rodís (Cerceda), 6 de abril de 2026 Funeraria San Xulián