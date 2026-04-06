Manuela Cañás Vázquez

(Viuda de Ramón Arcas Patiño) (Manolita - Merceria Veracruz)

Falleció el día de ayer, confortada con los Santos Sacramentos, a los 93 años de edad.

l D.E.P. l

Su hija, Elvira Arcas Cañás; hermanos, Elvira y Carlos, sobrinos y demás familia. Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de cuerpo presente que se oficiará, HOY LUNES, a las SEIS de la tarde en la iglesia parroquial de San Esteban de Sueiro (Culleredo). A continuación recibirá sepultura en el cementerio de dicha parroquia. Nota: La salida del hogar funerario se efectuará a las CINCO Y MEDIA de la tarde. Hogar funerario nº 5 - Plaza Palloza Pésames: pesames@pompascoruna.com

A Coruña, 6 de abril de 2026 Pompas Fúnebres, S.A.