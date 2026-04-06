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Luis Barreiro Castro

(Jubilado de Telefónica) 

Falleció el día de ayer, a los 79 años de edad.

 l D.E.P. l

Su esposa, Loli Amil Lodeiro; hijo, Luis Barreiro Amil: hija política, María Yolanda Ríos Gerpe; hermanos, Jose (=) y Manolo (=); hermanas políticas, Isaura y Carol; sobrinos, Ivonne, Tina, Marco, Miguel, María José y Francisco Javier, primos y demás familia. RUEGAN una oracion por el eterno descanso de su alma. Hora de salida para el entierro: HOY LUNES, a la UNA de la tarde. Cementerio: Municipal de San Amaro (entrada por puerta lateral, c/ Rafael Baixeras) Hogar funerario nº 6 - Plaza Palloza Pésames: pesames@pompascoruna.com

A Coruña, 6 de abril de 2026 Pompas Fúnebres, S.A.