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Jesús Abeleira García

Falleció el día 5 de abril de 2026, a los 95 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma y agradece la asistencia al funeral de cuerpo presente que se oficiará hoy lunes, día 6 a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial de Santiago de Arteixo (Avda. Apóstol Santiago), siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial nuevo de dicha parroquia. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 2. Avda. Apóstol Santiago nº 10 (Arteixo).

Arteixo, 6 de abril de 2026 Funeraria Apóstol