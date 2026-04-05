José Antonio Vázquez Alejandre

(Pepecho)

Falleció el día de ayer, a los 76 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Exequias: hoy domingo, día 5, a las seis de la tarde en la Iglesia parroquial de Sada D´Arriba. Entierro: a continuación, en el cementerio municipal de Sada. Salida del hogar funerario: a las seis menos diez de la tarde. Funeral: el próximo jueves, día 9, a las siete de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa María de Sada (iglesia nueva). Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 4. Lugar Tarabelo, nº 58 Sada (A Coruña).

Fontán (Sada), 5 de abril de 2026 Funeraria Apóstol