Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

José Antonio Vázquez Alejandre

(Pepecho)

Falleció el día de ayer, a los 76 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Exequias: hoy domingo, día 5, a las seis de la tarde en la Iglesia parroquial de Sada D´Arriba. Entierro: a continuación, en el cementerio municipal de Sada. Salida del hogar funerario: a las seis menos diez de la tarde. Funeral: el próximo jueves, día 9, a las siete de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa María de Sada (iglesia nueva). Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 4. Lugar Tarabelo, nº 58 Sada (A Coruña).

Fontán (Sada), 5 de abril de 2026 Funeraria Apóstol