Clemente Gregorio Ortiz Obenza

Falleció el día 3 de abril de 2026, a los 55 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Incineración en el crematorio municipal de Feans: hoy domingo, día 5, a las doce y media de la mañana, por cuyos favores anticipan gracias. La salida del hogar funerario se efectuará a la doce de la mañana. Hogar funerario: Tanatorio Apóstol, sala nº 2. Avda. Almeiras, 1 (Culleredo).

Culleredo, 5 de abril de 2026 Funeraria Apóstol