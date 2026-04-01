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María Elena García Ameijenda

(A Muller do Americano da Aldea)

Falleció en el día de ayer, a los 79 años de edad, confortada con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE la tengan presente en sus oraciones. Funeral: Hoy miércoles, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de San Adrián de Corme-Aldea (Ponteceso). A continuación recibirá sepultura en el cementerio de dicha parroquia. La salida del tanatorio será a las cuatro menos cuarto de la tarde. Tanatorio Génesis nº 3.

A Coruña, 1 de abril de 2026 Funeraria Génesis