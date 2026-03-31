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Purificación Doldán Vázquez

(Viuda de Don Manuel Vicos Fernández – Manolo O’ Bernabé)

Falleció el día ayer, a los 91 años, confortada con los Auxilios Espirituales.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Hoy martes, día 31, a las siete de la tarde. Lugar: Capilla del tanatorio. Cremación: A continuación de la misa, en la intimidad. Funeral: Miércoles, día 1 de abril, a las cuatro de la tarde. Iglesia: Parroquial de Santa María del Azogue. Crematorio Tanatorio Mariano, Ctra. del Cementerio s/n, sala nº 1.

Betanzos, 31 de marzo de 2026 Funeraria Mariano