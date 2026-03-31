Mercedes Varela Martínez

(A Paroleira)

Falleció el día de ayer, a los 102 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: capilla del tanatorio, hoy a las cuatro y media de la tarde. Hora de salida para el entierro: hoy, a las cinco de la tarde. Cementerio: Parroquial de San Pedro de Visma – A Coruña. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 8. C/ Madame Curie, nº 3. Polig. A Grela - A Coruña.

A Coruña, 31 de marzo de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es