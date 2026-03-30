Avelino Rodríguez Bestilleiro

(Viudo de Doña Evangelina Rodríguez Mosquera)

Falleció el 28 de marzo de 2026 a los 92 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Salida del tanatorio: hoy lunes, a las cinco menos cuarto de la tarde. Iglesia y cementerio parroquial de San Esteban de Cos (Abegondo). Hogar funerario: Tanatorio Golpe, sala nº 3 (pésames: https://tellmebye.com/avelino-rodriguez-bestilleiro). La misa de ánimas se celebrará el domingo día 12 a las diez de la mañana en la misma iglesia.

Cos (Abegondo), 30 de marzo de 2026 Tanatorios-Funeraria Golpe, S.L.