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Gerardo Ansede Pereiro

Falleció el día de ayer, a los 89 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos. 

D.E.P.

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa de cuerpo presente: Hoy domingo, día 29, a las cuatro de la tarde, en la iglesia parroquial de San Andrés de Carnoedo. Entierro: A continuación, en el cementerio parroquial. Funeral: Próximo martes, día 31, a las cinco de la tarde, en la misma iglesia parroquial. Salida del hogar funerario: A las cuatro menos cuarto de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 2.

Carnoedo (Sada), 29 de marzo de 2026 Funeraria Apóstol