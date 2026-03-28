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Juan Antonio García Boga

(Taxi 501)

Falleció el día de ayer, a los 51 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: capilla del tanatorio, hoy sábado, a las tres y media de la tarde. Hora de salida para el entierro: hoy, a las cuatro y media de la tarde. Cementerio: Parroquial Virgen del Carmen del Burgo (Cambre). Tanatorio Servisa A Coruña, sala nº 9 (frente al Chuac y entrada al aparcamiento por carretera del Hospital de Oza).

Fonteculler (Culleredo), 28 de marzo de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es