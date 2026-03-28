Jaime Queijo Darriba

(Vecino de A Silva – Rodís)

Falleció el día 26 de marzo de 2026, a los 74 años de edad, confortado con los SS.SS.

D.E.P.

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver hoy, sábado. Se oficiará el funeral de cuerpo presente en la capilla del Tanatorio San Xulián de A Silva a las tres y media de la tarde, y a continuación será el entierro en el cementerio parroquial de San Martín de Rodís. Por cuyos favores, la familia anticipa las más expresivas gracias. Casa mortuoria: Tanatorio San Xulián de A Silva, túmulo nº 1.

Rodís (Cerceda), 28 de marzo de 2026 Funeraria San Xulián