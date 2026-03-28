Anilda Vázquez Piñeiro

(Viuda de Don José Rodríguez Paz)

Falleció el día ayer, a los 91 años, confortada con los Auxilios Espirituales.

D.E.P.

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy sábado. Salida tanatorio: A las cuatro y media de la tarde. Funeral: de cuerpo presente, a las cinco. Iglesia y Cementerio: Parroquiales de Santiago de Ois. Crematorio Tanatorio Mariano, sala nº 2. Ctra. del Cementerio, s/n (Betanzos).

Santiago de Ois (Coirós), 28 de marzo de 2026 Funeraria Mariano