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Anilda Vázquez Piñeiro

(Viuda de Don José Rodríguez Paz) 

Falleció el día ayer, a los 91 años, confortada con los Auxilios Espirituales. 

D.E.P.

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy sábado. Salida tanatorio: A las cuatro y media de la tarde. Funeral: de cuerpo presente, a las cinco. Iglesia y Cementerio: Parroquiales de Santiago de Ois. Crematorio Tanatorio Mariano, sala nº 2. Ctra. del Cementerio, s/n (Betanzos).

Santiago de Ois (Coirós), 28 de marzo de 2026 Funeraria Mariano