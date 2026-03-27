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Luis Alberto Rey Lago

Falleció el día de ayer, a los 75 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: capilla del tanatorio, hoy viernes, a las cuatro y media de la tarde. Hora de salida para el entierro: hoy, a las cinco de la tarde. Cementerio: municipal de Santa Cecilia de Feáns. Tanatorio - Crematorio Albia A Coruña, sala nº 8. C/ Madame Curie, nº 3. Polig. A Grela (A Coruña).

A Coruña, 27 de marzo de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es