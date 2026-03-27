Falleció el 26 de marzo de 2026 a los 62 años de edad, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Salida del tanatorio: Hoy viernes, a la una del mediodía. Iglesia parroquial de San Tirso de Mabegondo. Hogar funerario: Tanatorio Golpe, sala nº 4 (pésames: https://tellmebye.com/juan-carlos-casal-presedo). La misa de ánimas se celebrará el domingo día 5 a las once de la mañana en la misma iglesia.

Mabegondo (Abegondo), 27 de marzo de 2026 Tanatorios-Funeraria Golpe, S.L.