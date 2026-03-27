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José Becerra Mantiñán

(Pepe)

Falleció el 26 de marzo de 2026 a los 88 años de edad, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Salida del tanatorio: hoy viernes, a las seis menos cuarto de la tarde. Iglesia y cementerio parroquial San Ciprián de Bribes (Cambre). Hogar funerario: Tanatorio Golpe, sala nº 3 (pésames: https://tellmebye.com/jose-becerra-mantinan). La misa de ánimas se celebrará el domingo día 29 a la una y cuarto de la tarde en la misma iglesia.

Bribes (Cambre), 27 de marzo de 2026 Tanatorios-Funeraria Golpe, S.L.