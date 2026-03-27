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Hermosinda López García

(Viuda de Antonio María Martínez Orgeira)

Falleció el día 25 de marzo de 2026, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral de cuerpo presente: Hoy viernes, día 27, a las cuatro y media de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa María de Dexo, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial. La salida del hogar funerario se efectuará a las cuatro de la tarde. Nota: no se recibe duelo, ni flores. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 1.

Lorbé (Oleiros), 27 de marzo de 2026 Funeraria Apóstol